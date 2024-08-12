Атомные киловатты. Сколько АЭС в Украине и много ли они дают электроэнергии

Энергетика Украины сильно пострадала из-за российского полномасштабного вторжения. В том числе атомная, которая несмотря на потерю крупнейшей Запорожской АЭС, продолжает "вывозить" энергосистему.

РБК-Украина подробнее рассказывает о работающих АЭС и сколько электроэнергии они производят.

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История атомной энергетики Украины: главное

История атомной энергетики Украины началась в 1977 году. Когда был введен в эксплуатацию первый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).

Согласно советским планам, на территории Украины хотели построить девять станций. В период с 1977 по 1989 год планировалось ввести в эксплуатацию 16 энергоблоков суммарной мощностью на Чернобыльской, Запорожской, Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС.

Быстрому строительству способствовала растущая потребность в электроэнергии. На время техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года в общей сложности на украинских станциях уже работали 10 энергоблоков. Восемь из которых так называемые "тысячники" - по 1 000 МВт.

С 1986 до 1990 года в эксплуатацию ввели еще шесть блоков по 1 000 МВт: три на Запорожской и по одному на Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС. Но в 1990 году был объявлен мораторий на сооружение новых блоков.

Фото: действующие АЭС в Украине (инфографика uatom.org)

Верховная Рада отменила мораторий в 1993 году. Тогда же были возобновлены работы на шестом энергоблоке Запорожской АЭС, четвертом - Ровенской АЭС и на втором - Хмельницкой АЭС. В октябре 1995 года запустили шестой блок ЗАЭС, и станция с установленной мощностью 6 000 МВт стала крупнейшей в Европе.

Чернобыльская АЭС стала первой украинской атомной электростанцией, остановленной до завершения проектного ресурса. Основанием послужила еще одна авария - пожар 11 октября 1991 года на втором энергоблоке. 15 декабря 2000 года последний работающий реактор был остановлен навсегда, и станция прекратила генерацию электроэнергии.

Еще четыре проекта так и не были реализованы.

Крымская АЭС. Строительство началось в 1975 году, планировалось сооружение двух энергоблоков с увеличением до четырех. Но в 1987 году все работы были приостановлены, а через два года советское руководство отказалось от проекта в Щелкино (восточная часть полуострова), который был готов на 80%.

Чигиринская АЭС. История проекта началась в 1970-х, станция должна была появиться на берегу Днепра в 10 км северо-восточнее Чигирина (Черкасская область). В непосредственной близости к будущей АЭС заложили населенный пункт Орбита, однако точку в строительстве поставила авария на Чернобыльской АЭС.

Харьковская АТЭЦ. Проект атомной теплоэлектроцентрали в районе поселка Бирки под Харьковом, реализация которого завершилась так и не начавшись. Планировалось сооружение двух реакторов по 1 000 МВт для обеспечения города-миллионника электроэнергией и теплом.

Одесская АТЭЦ. Станция в городе Теплодар в 45 км от Одессы должна была стать самой мощной не только в Украине, но во всем СССР. Планировалось построить шесть энергоблоков по 3 000 МВт. Однако еще в 1983 году геологи доказывали ошибочность проектных решений, до 1986-го станция возводилась без утвержденного проекта и только после Чернобыльской катастрофы строительство прекратили окончательно.

Сколько в Украине действующих АЭС

После закрытия ЧАЭС в эксплуатации в Украине остались четыре атомные электростанции. А именно Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южноукраинская АЭС, на которых работает 15 ядерных энергетических установок с общей установленной мощностью 13 835 МВт.

Запорожская АЭС

Находится в городе-спутнике Энергодар на берегу Каховского водохранилища. Поэтапное сооружение продолжалось с 1981 до 1995 года. На Запорожской АЭС функционируют шесть реакторов с общей установленной мощностью 6 000 МВт.

Фото: российские оккупанты на Запорожской АЭС (Getty Images)

До полномасштабного вторжения России являлась самым мощным поставщиком атомной электроэнергии в Украине. Ежегодно станция генерировала 40-42 млрд кВт*ч электроэнергии. Что составляло около 20% общего производства электроэнергии в стране и около 50% атомной генерации на украинских станциях.

С 2022 года Запорожская АЭС находится под российской оккупацией. Ее мощности не доступны для энергосистемы Украины.

Ровенская АЭС

Находится в городе-спутнике Вараш. На стадии проекта называлась Западно-Украинской АЭС, но в последствии была переименована в Ровенскую.

РАЭС - первая в Украине атомная станция с энергетическими водо-водяными реакторами типа ВВЭР-440. Два таких энергоблока были введены в эксплуатацию в 1980 и 1981 годах. Третий с реактором на 1 000 МВт - в 1986-м, четвертый с такой же мощностью - в середине 2000-х.

Фото: Ровенская АЭС (Getty Images)

Ежегодное производство электроэнергии превышает 17 млрд кВт*ч.

Хмельницкая АЭС

Находится в городе-спутнике Нетешин, в центральной части Западной Украины на границе трех областей - Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской.

По проекту должна была стать четырехблочной. Первый энергоблок на 1000 МВт ввели в эксплуатацию в 1987 году, второй - только в 2005 году (после моратория сооружение возобновилось в 1993 году). Ежегодно генерирует около 15 млрд кВт*ч электроэнергии.

Фото: Хмельницкая АЭС (Getty Images)

На сегодня среди приоритетов на ХАЭС - завершение строительства третьего и четвертого блоков. В мае 2024 года министр энергетики Герман Галущенко заявил, что, по оценкам, работы на блоке №3 с учетом трехстороннего проекта с США и Болгарией могут занять 2,5-3 года, на №4, который готов на 85%, - до 5 лет.

"Энергоатом" рассчитывает подписать соглашение о покупке двух реакторов с Болгарией. Речь о реакторах российского производства на недостроенной АЭС "Белене". Месяц назад сообщалось, что болгарские депутаты поручили правительству продать ядерное оборудование. Главное условие - цена не должна быть ниже 600 млн евро.

Южноукраинская АЭС

Находится в городе Южноукраинск (Николаевская область). Первый энергоблок-"тысячник" заработал в 1982 году, второй и третий - в 1985 и 1989 годах. На сегодня электроэнергию генерируют три блока по 1 000 МВт.

Фото: Южноукраинская АЭС (Getty Images)

Ежегодная выработка на АЭС превышает 17 млрд кВт*ч. Что составляет более 10% общеукраинского производства электроэнергии и около 25% ее производства атомными электростанциями.

Сколько электроэнергии дают украинские АЭС

Украина до полномасштабного вторжения РФ нарастила производство электроэнергии до 158,4 млрд кВт*ч (данные за 2021 год). Более половины генерации приходилось на атомные станции - 54,4%. Это энергетическая база страны. При этом атомные станции не могут резко наращивать или снижать выдачу электроэнергии, поскольку такие маневры опасны.

По данным "Энергоатома", за минувший год АЭС сгенерировали 52,4 млрд кВт*ч, и это почти 50% в общем энергомиксе Украины. Кроме того, станции на 12,8% превысили прогнозный энергетический баланс и дополнительно произвели около 5 млрд кВт*ч электроэнергии. Причем часть из этого объема удалось нарастить за счет быстрых плановых ремонтов.

"В результате сокращения сроков планово-предупредительных работ на 66 суток АЭС смогли дополнительно сгенерировать почти 1,4 млрд кВт*ч электроэнергии", - говорил руководитель компании Петр Котин.

Отметим, "Энергоатом" может рассчитывать на девять энергоблоков на трех действующих атомных электростанциях. Шесть блоков - на оккупированной россиянами ЗАЭС. До ее оккупации ежегодное производство электроэнергии в Украине достигало 90 млрд кВт*ч.

Реальная суммарная мощность АЭС на подконтрольной Украине территории составляет почти 7,7 ГВт: Южноукраинская - 3 ГВт, Ровенская - 2,835 ГВт и Хмельницкая - 1,845 ГВт. При этом на максимальную мощность в основном они выходят в зимний период.

На теплый период приходятся плановые ремонты, и часть реакторов вообще не производит энергию. Это обязательные меры, необходимые для надежной и безопасной работы станций. Как правило, ремонты выполняются поочередно и продолжаются от 60 до 80 дней. По заявлениям "Энергоатома", в этом году из-за сложной ситуации энергетики ускорились, успевают провести ремонты за более короткое время и досрочно подключают блоки в энергосистему.

Аналитики центра DiXi Group (работает в сфере энергетики) отмечают, что в сети можно наткнуться на сообщения о том, что "атомными киловаттами" якобы можно покрыть дефицит электроэнергии для населения. Но не все так просто.

Мощность 7,7 ГВт означает максимальное производство 5 606 ГВт*ч в месяц при условии, что все блоки на АЭС будут работать все 8 760 часов в году. Однако атомные станции не могут работать на максимальной мощности из-за ремонтов и плановых ремонтов.

Фактические данные Минэнерго указывают, что в 2023 году АЭС выдали 52 070 ГВт*ч, что в среднем составляет 4 339 ГВт*ч в месяц. При этом из-за технологических потери при доставке теряется почти 14% и по факту конечные потребители получали 3 735 ГВт*ч в месяц.

Если распределить это количество между всеми украинскими домохозяйствами, то в теории света должно хватить около 66 млн граждан. И может показаться, что энергии с АЭС хватить на бесперебойное снабжение всех бытовых потребителей. Но такой вывод ошибочен, поскольку не учитывает объемы для промышленности и критической инфраструктуры.

А еще расчеты не учитывают особенности работы энергосистемы. АЭС выдают электроэнергию ровным графиком, в то время как население снижает потребление днем и ночью. Учитывая эти особенности, атомные станции не могут эффективно покрывать спрос бытовых потребителей. Его на пике покрывают гидро- и тепловые электростанции, мощности которых сейчас в значительном дефиците из-за российских атак.

При подготовке текста использовались: данные из открытых источников, публикации "Энергоатома", материалы профильного сайта uatom.org, аналитика DiXi Group.