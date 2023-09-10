RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Энергетиков ДТЭК отметили государственными наградами Кабмина

Фото: энергетиков ДТЭК отметили государственными наградами Кабмина
Автор: Александр Мороз

Кабинет министров отметил энергетиков ДТЭК за личный вклад в обеспечение украинцев светом во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Почетные грамоты вручили старшему мастеру Олегу Брагарнику, инженеру Владимиру Бурдиану, электромонтеру Сергею Сухомлину, ведущему инженеру Виктору Карпусю и электромонтеру Василию Капцову за личный вклад в возобновление сетей после боевых действий и обеспечение деятельности энергосистемы в условиях военного времени.

В компании подчеркнули, что гордятся каждым своим сотрудником, который, рискуя собственной жизнью, держит энергетический фронт.

Напомним, ранее энергетики ДТЭК получили награду президента за ликвидацию последствий массированных ракетных ударов. За проявленное мужество их наградили отличием президента "За оборону Украины".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК