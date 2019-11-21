Енергетики виявили серйозні помилки в моніторингу Геруса

Ілюстративне фото (dtek.com)

У "ДТЕК Енерго" відреагували на пост Геруса

У моніторингу роботи "ДТЕК Павлоградвугілля" від нардепа Андрія Геруса багато помилок і перекручувань. Таку думку висловила директор з комунікацій "ДТЕК Енерго" Ірина Мілютіна, передає РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"Візьмемо, наприклад, "ДТЕК Павлоградвугілля", в якому, за версією Андрія, виробнича собівартість за 9 місяців 2019 року склала 1000 грн/тонна. Це не зовсім так, а точніше – і близько не так. Для розрахунку питомої собівартості вугілля в пості був застосований обсяг видобутку 14 млн т. За фактом 9 місяців 2019 видобуток "Павлоградвугілля" склав 13 464 тис. т. Для коректного розрахунку необхідно використовувати обсяг товарної продукції (рядовий + концентрат) 9 862 тис. т з урахуванням втрат при переробці. Собівартість з урахуванням коригування на товарну продукцію складе 1 492 грн за тонну товарної продукції", - написала Мілютіна.

Крім того, вона відзначає, що в розрахованої Герусом "виробничої собівартості" не враховані адміністративні витрати (0,6 млрд грн), збутові (0,7 млрд грн) та інші операційні доходи/витрати (1,0 млрд грн), такі як відрахування профспілковим організаціям, у т. ч. оздоровлення працівників, виплати військовослужбовцям АТО – працівникам "ДТЕК Павлоградвугілля".

"Повна собівартість з урахуванням вищевказаних коригувань за обсягом товарної продукції і витрат складе 1 735 грн на тонну товарної продукції. Додатково були понесені фінансові витрати у сумі 0,9 млрд грн (процентні витрати, витрати з пенсійного забезпечення)", - повідомила Мілютіна.

Також вона підкреслила, що за останні 9 місяців грошовий потік "ДТЕК Павлоградвугілля" був негативним, що пов'язано із зростанням запасів вугілля на складі в зв'язку зі зниженням відпуску електроенергії через збільшений імпорт струму з Росії, а також великою заборгованістю за електроенергію перед компанією ДП "Енергоринок".

"Загальна заборгованість ДП "Енергоринок" за електроенергію суттєво зросла в 2019 році і становить близько 30 млрд грн. Прострочена заборгованість перед генеруючими компаніями "ДТЕК Енерго" склала 6,9 млрд грн, в тому числі 4,5 млрд грн неоплачені за 2019 рік", - написала Мілютіна.

При цьому вона акцентувала на тому, що компанія інвестує в свій розвиток, зокрема за 9 місяців було інвестовано 2,7 млрд грн, виплачує податки і збори до бюджету (3,3 млрд грн), а гірники ДТЕК вчасно отримують зарплату, яка постійно підвищується.

"Зростання витрат на оплату праці та соц.відрахування склало 18% у порівнянні з 9 міс. 2018. Вважаю, непогано на тлі того, що рівень інфляції за перші три квартали поточного року склав лише 3,4%", - зазначила Мілютіна.