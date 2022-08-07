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Енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 5 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

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Неділя 07 серпня 2022 13:41
Енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 5 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК Фото: енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 5 тисяч родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

За минулу добу енергетики компанії ДТЕ разом із ЗСУ відновили електропостачання для 5 тисяч родин в 11 населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Відновити електромережі вдалося у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.

"Майже половина відновлень - у Мар’їнській громаді, яка, так само як і Торецька, знаходиться поблизу лінії розмежування та піддається постійним обстрілам. Тут знову отримують світло 2,1 тисяча родин та понад 200 родин відповідно. Крім того, військові допустили енергетиків до робіт у Дружківській громаді - вдалося відновити живлення 1,4 тисячі домогосподарств. Під постійним та щільним вогнем ворога і Бахмут - однак фахівці енергокомпанії змогли поновити світло для понад 600 жителів цієї громади. Роботи вчора також велися у Слов’янській та Авдіївській громадах", - зазначається у повідомленні ДТЕК.

Через обстріли Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровщини напередодні без світла лишилось понад 3 тисячі домогосподарств. За добу енергокомпанії вдалося відновити електропостачання електроенергії для понад 900 родин.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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ДТЕК Донецька область
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