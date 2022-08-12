Енергетики разом з військовими повернули світло для 4 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

За минулу добу українським енергетикам вдалося повернути світло ще у понад 4 тисячі домівок українців у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Попри масовані обстріли спеціалісти ДТЕК повністю чи частково відновили електропостачання для 5 населених пунктів області. Це дало змогу повернути світло в оселі 4 078 родин у Краматорському, Бахмутському та Покровському районах. Енергетики змогли провести відновлювальні роботи у Бахмутській та Торецькій громадах - повернувши світло для 2 тисяч та 1,2 тисячі родин відповідно. Крім того, мережі ремонтували у Слов’янській громаді - тут заживили 480 домогосподарств", - повідомили в ДТЕК.

Наразі без електропостачання залишаються 92 населених пункти на території області, де енергетики поки не мають змогу працювати.

"Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України. Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють 170 діб та відновлюють обладнання та лінії знову й знову, щойно це стає можливим", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.