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Энергетики вместе с военными вернули свет для 4 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

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Пятница 12 августа 2022 16:06
Энергетики вместе с военными вернули свет для 4 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики вместе с военными вернули свет для 4 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

За минувшие сутки украинским энергетикам удалось вернуть свет еще в более чем 4 тысячи домов украинцев в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Несмотря на массированные обстрелы специалисты ДТЭК полностью или частично восстановили электроснабжение для 5 населенных пунктов области. Это позволило вернуть свет в доме 4 078 семей в Краматорском, Бахмутском и Покровском районах. Энергетики смогли провести восстановительные работы в Бахмутской и Торецкой общинах - вернув свет для 2 тысяч и 1,2 тысячи семей соответственно. Кроме того, сети ремонтировали в славянской общине - здесь зажили 480 домохозяйств", - сообщили в ДТЭК.

Сейчас без электроснабжения остаются 92 населенных пункта на территории области, где энергетики пока не могут работать.

"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают 170 суток и восстанавливают оборудование и линии снова и снова, как только это становится возможным", - сообщили в компании.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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ДТЭК Донецкая область
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