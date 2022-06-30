ru ua
Чт, 30 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Енергетики повернули світло ще для 5 тисяч родин в зоні бойових дій у Донецькій області, - ДТЕК

Новость на русском →
Четвер 30 червня 2022 15:13
Енергетики повернули світло ще для 5 тисяч родин в зоні бойових дій у Донецькій області, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло ще для 5 тисяч родин в зоні бойових дій у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Аварійно-ремонтні бригади енергетиків відремонтували пошкоджені окупантами лінії електропередачі і повернули світло ще в 5 тисяч домівок у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах Донецької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

Відновлено електропостачання 9 населених пунктів.

"Особливо складна ситуація на півночі області. Мережі, обладнання та цілі енергопідприємства зазнають усе більших руйнувань. Донецька область продовжує зазнавати масованих артилерійських обстрілів, ракетних та авіаударів. Тривають бойові дії, що постійно руйнують електроінфраструктуру регіону", - повідомляють в ДТЕК.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Донецька область
NEWS
Острів Зміїний. Чому так важливе його звільнення для України: пояснення МВС
Острів Зміїний. Чому так важливе його звільнення для України: пояснення МВС
DAILY
Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією