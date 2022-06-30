Енергетики повернули світло ще для 5 тисяч родин в зоні бойових дій у Донецькій області, - ДТЕК

Аварійно-ремонтні бригади енергетиків відремонтували пошкоджені окупантами лінії електропередачі і повернули світло ще в 5 тисяч домівок у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах Донецької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook .

Відновлено електропостачання 9 населених пунктів.

"Особливо складна ситуація на півночі області. Мережі, обладнання та цілі енергопідприємства зазнають усе більших руйнувань. Донецька область продовжує зазнавати масованих артилерійських обстрілів, ракетних та авіаударів. Тривають бойові дії, що постійно руйнують електроінфраструктуру регіону", - повідомляють в ДТЕК.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.