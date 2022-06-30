ru ua
Чт, 30 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Энергетики вернули свет еще для 5 тысяч семей в зоне боевых действий в Донецкой области, - ДТЭК

Новина українською →
Четверг 30 июня 2022 15:13
Энергетики вернули свет еще для 5 тысяч семей в зоне боевых действий в Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет еще для 5 тысяч семей в зоне боевых действий в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Аварийно-ремонтные бригады энергетиков отремонтировали поврежденные оккупантами линии электропередачи и вернули свет еще в 5 тысяч домов в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах Донецкой области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

Восстановлено электроснабжение 9 населенных пунктов.

"Особенно сложная ситуация на севере области. Сети, оборудование и цели энергопредприятия подвергаются все большим разрушениям. Донецкая область продолжает подвергаться массированным артиллерийским обстрелам, ракетным и авиаударам. Продолжаются боевые действия, постоянно разрушающие электроинфраструктуру региона", - сообщают в ДТЭК.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Донецкая область
NEWS
Остров Змеиный. Почему так важно его освобождение для Украины: объяснение МВД
Остров Змеиный. Почему так важно его освобождение для Украины: объяснение МВД
DAILY
Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией