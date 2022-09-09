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Енергетики повернули світло для ще 3 тисяч родин у Донецькиій області, - ДТЕК

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П'ятниця 09 вересня 2022 18:32
Енергетики повернули світло для ще 3 тисяч родин у Донецькиій області, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло для ще 3 тисяч родин у Донецькиій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

За минулу добу енергетики ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло для 3 тисяч родин у 9 населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Зокрема, понад 2,4 тисячі родин у Мар’їнській громаді енергетикам вдалося відновити електропостачання менше ніж за добу. Знову отримують світло ще понад 400 родин у Костянтинівській та понад 200 - у Великоновосілківській громадах. Фахівцям енергокомпанії з дозволу військових також вдалося виконати ремонти у Торецькій громаді", - повідомили в компанії.

Ситуація в регіоні залишається дуже складною. За словами очільника області Павла Кириленка, цієї ночі обстріляні Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. Найбільшої шкоди зазнав Бахмут. Поки що без електропостачання - 87 населених пунктів області.

"Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України. Фахівці "ДТЕК Донецькі електромережі" безперервно працюють вже 198 добу та відновлюють обладнання та лінії одразу ж, щойно це стає можливим", - зазначили в ДТЕК.

Для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури - котельні, школи, садочки та медзаклади.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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ДТЕК Донецька область
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