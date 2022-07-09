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Енергетики повернули світло ще у 23 населених пункти Донецької області, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло ще у 23 населених пункти Донецької області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Енергетики разом з військовими ЗСУ повернули світло ще 13 тисячам домогосподарств у Торецькій, Олександрівській, Костянтинівській та Авдіївській громадах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Крім того, за добу енергетики відремонтувати мережі та повернули світло ще в 23 населених пунктів на Донеччині. Знову отримують електроживлення 13 243 родини у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах.

"У тому числі знову зі світлом близько 12 тисяч домогосподарств у Торецькій, Олександрівській, Костянтинівській та Авдіївській громадах, знеструмлених через обстріли напередодні, 7 червня. Іще 1,3 тисячі родин у Бахмутській, Авдіївській та Торецькій громадах, що постійно страждають від наслідків бойових дій, фахівцям енергокомпанії вдалося відновити живлення менше ніж за добу", - зазначили в компанії.

Поки що лишаються без світла 321 населений пункт Донецької області. Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики приступають до відновлень одразу ж, як отримують дозвіл від Збройних сил України.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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