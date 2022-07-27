Енергетики повернули світло ще для 10 тисяч родин у двох областях, - ДТЕК

За 26 липня змогли повністю чи частково відновити електропостачання 9 населених пунктів на Донеччині. Знову зі світлом 9 286 домогосподарств у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.

"У Бахмутській громаді ремонтні бригади відновили електроживлення для 6,7 тисяч домогосподарств. Також вдалося повернути енергопостачання для 2,4 тисячі домогосподарств Слов’янської громади. Усім їм енергетики змогли відновити світло менш ніж за добу", - розповідають в енергокомпанії.

Також 26 липня внаслідок ракетних ударів було пошкоджено електролінії в населених пунктів Білгород-Дністровського району Одеської області. Без світла залишилися 820 родин.

"Енергетики приступили до відновлення мереж відразу після отримання дозволу від Збройних сил України і завдяки оперативній та злагодженій роботі протягом 26 липня світло повернули для 801 родини. Енергетики прикладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше полагодити зруйновані мережі та повернути світло всім, знеструмленим через обстріли, мешканцям області", - повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.