Енергетики повернули світло для 7 тисяч родин в зоні бойових дій, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло для 7 тисяч родин в зоні бойових дій (Віталій Носач, РБК-Україна)

За минулу добу енергетики ДТЕК разом із ЗСУ відновили електропостачання для 7 тисяч родин в Донецькій та Дніпропетровській областях, які постійно потерпають від ворожих ракет та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.