Енергетики повернули світло у 20 населених пунктів в зоні бойових дій на Донбасі, - ДТЕК

"Протягом доби спеціалісти ДТЕК Донецькі електромережі повністю чи частково повернули електропостачання для жителів 20 населених пунктів Краматорського, Бахмутського та Покровського районів. Знову зі світлом - 7 133 родини. У тому числі менше ніж за добу відновлене живлення 3,8 тисяч родин на Авдіївському та Бахмутському напрямках, де ворог зосередив наступальні дії", - повідомили в компанії.

Крім того, енергетики за останню добу світло повернули у домівки 927 родин Криворізького району Дніпропетровщини. Зокрема, в один з населених пунктів Зеленодольської громади, який страждає від постійних обстрілів.

"Вчора електропостачання там повністю відновили, але вночі ворог знову обстріляв село та залишив без електрики 386 домівок. Відновити роботу ліній фахівці ДТЕК Дніпровські електромережі планують до кінця дня, щойно отримають дозвіл від військових", - повідомляють в компанії.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.