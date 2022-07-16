Енергетики повернули світло для 17 тисяч родин у Донецькій області

За минулу добу енергетики ДТЕК повернули світло для майже 17 тисяч родин у Торецькій, Мар’їнській, Авдіївській та Бахмутській громадах Донецької області, що постраждали від обстрілів напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook .

"Енергетики повернули світло у Торецькій громаді (7,2 тисячі родин), Мар'їнській (5,4 тисячі родин), Авдіївській (1,7 тисяч родин), Бахмутській (1,2 тисячі родин) громадах. Усі ці громади постійно знаходяться під обстрілами, потерпають від ракетних та авіаударів. Енергетики лагодять електроживлення щойно це стає можливим та військові дають дозвіл", - зазначають в ДТЕК.

Через бойові дії без світла лишаються 332 населених пункти Донецької області. Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.