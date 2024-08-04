Энергетики круглосуточно работают над устранением последствий обстрелов, - ДТЭК

"Ситуацию со светом удалось немного улучшить благодаря круглосуточной работе энергетиков", – говорится в нем.

В опубликованном ДТЭК видео показано, как энергетики компании чинят энергетическое оборудование, чтобы украинцы были обеспечены электроэнергией.

Отмечается, что энергетики всей Украины продолжают круглые сутки ликвидировать последствия обстрелов РФ и готовиться к зиме.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 32 тысячам семей в более чем 60 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.