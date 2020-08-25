Енергетики вимагають від МІУ знизити, а не підвищувати залізничні тарифи

Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)

Збільшення витрат на транспортування суттєво погіршить ситуацію у вугільній та енергетичній галузі

Зростання залізничних тарифів на вантажоперевезення збільшить транспортні витрати енергопідприємств на 150 млн грн у поточному році та ще на 1 млрд грн - в наступному, що призведе до катастрофи в галузі.

Про це йдеться у зверненні Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу до прем’єр-міністра, міністра інфраструктури та т.в.о. міністра енергетики.

Зокрема, у Федерації зазначили, що вугільна та енергетична галузі є основними користувачами послуг АТ "Укрзалізниця" та забезпечують близько 10% її вантажопотоку, і збільшення тарифів на вантажоперевезення суттєво вдарить по підприємствам галузі.

"Залізниця - практично безальтернативний спосіб транспортування вугілля, мазуту для потреб ТЕС. Безперебійна робота залізниці та тарифне навантаження суттєво впливають на стабільну роботу та фінансовий стан підприємств галузі", - наголошується у зверненні.

Автори звернення вважають, що в разі ухвалення проекту наказу Міністерства інфраструктури "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ним послуги", яким передбачено двоетапне підвищення тарифів на перевезення порожніх вагонів з-під вивантаження палива - з 1 вересня поточного року та з 1 січня наступного - вартість перевезення палива зросте в середньому на 10-13%.

"За оцінками Федерації у випадку впровадження в дію Проекту Наказу вартість перевезення палива для потреб ТЕС зросте в середньому на +30-40 грн або на +10-13%, а транспортні витрати підприємств галузі зростуть до кінця 2020 року на 150 млн грн, та ще на 1 млрд грн у 2021 році", - зазначається у зверненні.

Крім того, у Федерації наголосили, що збільшення витрат на транспортування суттєво погіршить ситуацію у вугільній та енергетичній галузі, які нині, зокрема через кризу, мають мільярдні збитки. Та закликали уряд не підвищувати тарифи на залізничні перевезення, а знизити їх.

Нагадаємо, раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявляв, що підняття тарифів "Укрзалізницею" на вантажоперевезення буде катастрофою для підприємств-експортерів, наголосивши, що це призведе до подорожчання їх продукції й втрати конкурентоспроможності на світових ринках.

Водночас екс-перший заступник Міністра промислової політики України Сергій Грищенко наголошував, що від стабільної роботи "Укрзалізниці" залежить вся економіка країни, і в умовах кризи не можна підіймати тарифи на вантажоперевезення, оскільки це вдарить по базовим галузям.