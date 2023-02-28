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Энергетики вместе с ВСУ за год войны вернули свет для 7 млн семей, - ДТЭК

Фото: энергетики вместе с ВСУ за год войны вернули свет для 7 млн семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК вернули свет более 7 млн клиентов семей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Киеве, Киевской, Одесской Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В частности, в Донецкой области свет вернули более 4 млн семей. В Киевской области - 1,2 млн. В Днепропетровской - 874 тысячам семей. В городе Киев - 773 тысячам семей. В Одесской области - 83 тысячам. Отмечается, что учтены потребители, которым свет возвращали 2 и более раза.

"Наши специалисты уже год работают в условиях повышенной опасности и восстанавливают сети, разрушенные из-за вражеских атак. С начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года энергетики возобновили уже более 4 тысяч энергообъектов, подвергшихся враждебным атакам. Наш самый первый приоритет - обеспечить клиентов светом в кратчайшие сроки. Энергетики приступают к работам сразу только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор "ДТЭК Сети".

Также энергетики продолжают работать над стабилизацией ситуации в Одессе. Специалисты НЭК "Укрэнерго" продолжают ремонты на поврежденных из-за атаки РФ объектах. Как только эти работы будут закончены, удастся отменить сетевые ограничения.

Напомним, с октября Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры.

Также мы писали, что, по данным Минэнерго, ситуация в Украине позволяет и дальше не применять плановые и аварийные отключения света.

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