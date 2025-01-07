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Энергетики возвращают свет жителям прифронтовых регионов после вражеских атак, - ДТЭК

Вторник 07 января 2025 18:31
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Энергетики возвращают свет жителям прифронтовых регионов после вражеских атак, - ДТЭК Фото: энергетики возвращают свет жителям прифронтовых регионов после вражеских атак, - ДТЭК
Автор: Сергей Новиков

За сутки энергетики компании ДТЭК вернули свет 2,2 тыс. семей в Днепропетровской и Донецкой областях после вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что вражеские удары по Днепропетровщине не стихают. Особенно страдает юг региона, приближенный к фронту. Здесь 6 января энергетики смогли вернули свет 1,6 тысячи семей.

Донетчина так же продолжает подвергаться постоянным артиллерийским обстрелам, ракетным, дроновым и авиаударам. Ситуация в регионе остается очень тяжелой. Несмотря на опасность вчера энергетикам удалось восстановить электричество в домах более 600 семей прифронтового региона.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, в декабре энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 281 тыс. семей в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Киевской областях после вражеских обстрелов.

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