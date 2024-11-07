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Энергетики вернули свет жителям Киевской области после утренней атаки, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет жителям Киевской области после утренней атаки (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В Киевской области энергетики ДТЭК вернули свет всем людям, которые были без электроэнергии в результате последней российской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"Сегодня из-за падения вражеских дронов в Киевской области было зафиксировано два повреждения высоковольтных сетей. Мы оперативно перезаживили дома клиентов и вернули свет 2 тысячам семей", - говорится в нем.

В настоящее время все семьи Киевской области уже со светом. В то же время, энергетики уже оценили масштабы повреждений и приступили к ремонту линий.

Недавно сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова завершил ключевые этапы подготовки электрических сетей к прохождению отопительного сезона.

Напомним, в ночь на 7 ноября россияне совершили атаку на Киев с использованием беспилотников. Силам ПВО удалось уничтожить более 30 дронов.

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ДТЭККиевская область