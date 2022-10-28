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Энергетики вернули свет еще для 2300 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет еще для 2300 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Энергетики компании ДТЭК вернули свет для 2300 домохозяйств в 3 населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

По информации Павла Кириленко, главы Донецкой области, ночью и утром враг продолжал обстрелы населенных пунктов вблизи линии фронта в Донецкой области.

Несмотря на это, за 26 и 27 октября аварийно-ремонтные провели ремонт разрушенных из-за боевых действий электросетей в 3 населенных пунктах Донецкой области. Снова с электричеством 2,3 тысячи семьи.

"Пока без света - 79 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины", - сообщили в компании.

Напомним, в октябре россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. За оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.

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ДТЭКЭлектроэнергия