Энергетики вернули свет еще для 2300 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

По информации Павла Кириленко, главы Донецкой области, ночью и утром враг продолжал обстрелы населенных пунктов вблизи линии фронта в Донецкой области.

Несмотря на это, за 26 и 27 октября аварийно-ремонтные провели ремонт разрушенных из-за боевых действий электросетей в 3 населенных пунктах Донецкой области. Снова с электричеством 2,3 тысячи семьи.

"Пока без света - 79 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины", - сообщили в компании.

Напомним, в октябре россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. За оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.