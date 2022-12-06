Энергетики вернули свет для 43 тысяч семей, - ДТЭК

За прошедшую неделю энергетики ДТЭК вернули свет 43 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Возобновлено электроснабжение 39 населенных пунктов.

В Донецкой области удалось вернуть свет для 40 тысяч семей. На Днепропетровщине - еще почти 3 тысячам.

"Каждый день ДТЭК возвращает свет десяткам тысяч украинцев. Специалисты компании, несмотря на обстрелы, продолжают возобновлять электросети по согласованию с Вооруженными силами Украины и ГСЧС", - отмечает генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

Без света пока остается 96 населённых пунктов в Донецкой области. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" обязательно возобновят поставки света в дома всех жителей области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Напомним, с октября Россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры. Были разрушены электростанции и узловые подстанции. 23 ноября россия совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетические объекты Украины.

По официальной информации, по Украине было выпущено 70 ракет, из них 51 были сбиты. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры.