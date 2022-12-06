Енергетики повернули світло для 43 тисяч родин, - ДТЕК

За минулий тиждень енергетики ДТЕК повернули світло 43 тисячам родин, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Відновлено електропостачання 39 населених пунктів.

У Донецькій області вдалося повернути світло для 40 тисяч родин. На Дніпропетровщині - ще майже 3 тисячам.

"Кожного дня ДТЕК повертає світло десяткам тисяч українців. Спеціалісти компанії попри обстріли продовжують відновлювати електромережі за погодженням зі Збройними силами України та ДСНС", - зазначає генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко.

Без світла поки залишається 96 населених пунктів у Донецькій області. Фахівці "ДТЕК Донецькі електромережі" обов’язково відновлять постачання світла у домівки всіх жителів області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.

Нагадаємо, з жовтня Росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції. 23 листопада росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичні об’єкти України.

За офіційною інформацією, по Україні було випущено 70 ракет, з них 51 було збито. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури.