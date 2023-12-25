RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Энергетики вернули свет 36 тыс. семей в Донецкой и Днепропетровской областях, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет 36 тыс. семей в Донецкой и Днепропетровской областях (СБЯК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В сутки энергетики вернули электроснабжение для 36 тысяч семей в 116 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

За 24 декабря энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 31,9 тысяч семей в 108 населенных пунктах Донецкой области, обесточенных из-за постоянных обстрелов.

Так же постоянно подвергается обстрелам юг Днепропетровщины, где специалистам энергокомпании удалось вернуть свет в дома 4,4 тысячи домов жителей 8 населенных пунктов.

"Ремонты начинаются сразу, как только военные дают разрешение на проведение работ", - отмечается в сообщении ДТЭК.

Обстрелы Донецкой и Днепропетровской областей уже регулярны и постоянно разрушают энергоинфраструктуру регионов. Несмотря на это, энергетики делают все возможное для возвращения света, как только это становится возможным.

Напомним, оккупанты в субботу, 23 ноября, атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, в результате чего пятеро энергетиков получили тяжелые ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКЭлектроэнергия