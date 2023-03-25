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Энергетики вернули свет 2,4 тысячам семей в Донецкой области, - ДТЭК

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Суббота 25 марта 2023 13:34
Энергетики вернули свет 2,4 тысячам семей в Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет 2,4 тысячам семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

За минувшие сутки 24 марта энергетики компании ДТЭК возобновили работу поврежденных из-за обстрелов сетей для 2,4 тысячи семей на Донетчине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"В течение суток специалисты ДТЭК Донецкие электросети отремонтировали повреждение электросетей в 7 населенных пунктах Донбасса. Благодаря этому свет вернулись в дома 2 486 семей", - отмечают в ДТЭК.

Из-за боевых действий и регулярных обстрелов со стороны России в Донецком регионе сохраняется сложная ситуация. Без электроснабжения пока остаются 108 населенных пунктов, где энергетики ДТЭК Донецкие электросети не имеют доступа к проведению работ.

В компании подчеркивают - обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшую неделю с 13 по 19 марта энергетики компании ДТЭК вернули свет более 55 тысяч семей в 72 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

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ДТЭК Донецкая область
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