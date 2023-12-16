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Энергетики вернули свет 130 тысячам семей в Донецкой области, - ДТЭК

Суббота 16 декабря 2023 18:39
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Энергетики вернули свет 130 тысячам семей в Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет 130 тысячам семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Масштабное обледенение, ветер и падение деревьев в результате аварии на электросетях в Донецкой области. Только за последние полтора дня энергетики восстановили свет для почти 130 тысяч семей, обесточенных из-за непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Ледяной дождь и стабильно минусовая температура стали причиной масштабного обледенения всего в Донецкой области. Деревья не выдерживают вес льда, падают и рвут линии электропередач. Сами линии покрылись слоем льда кое-где втрое толще диаметра провода.

Как отмечают в компании, такую нагрузку порой не выдерживают не только линии, но и опоры.

"На дорогах - гололедица. Энергетики иногда вынуждены тракторами дотягивать служебную технику до мест ремонтов. Только за последние полтора суток в Донецкой области восстановили свет в 97 населенных пунктах. Вернули электричество в доме 129 596 семей", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за масштабности ситуации в Донецкой области приехали на помощь дополнительные бригады ДТЭК из Одессы, Днепра и Киевской области.

В восстановлениях сегодня задействовано 67 бригад.

Кроме того, в регионе постоянно проходят обстрелы. За неделю энергетики ДТЭК восстановили свет для более 40 тысяч семей, обесточенных из-за обстрелов.

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Донецкая область Электроэнергия
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