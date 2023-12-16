Енергетики повернули світло 130 тисячам родин у Донецькій області, - ДТЕК

Масштабне обмерзання, вітер та падіння дерев спричини аварії на електромережах у Донецькій області. Тільки за останні півтори доби енергетики відновили світло для майже 130 тисяч родин, знеструмлених через негоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Крижаний дощ та стабільно мінусова температура стали причиною масштабного обмерзання усього на Донеччині. Дерева не витримують ваги криги, падають та рвуть лінії електропередач. Самі лінії вкрилися шаром льоду подекуди втричі товщим за діаметр проводу.

Як зазначають в компанії, такого навантаження подекуди не витримують не тільки лінії, але й опори.

"На дорогах - ожеледиця. Енергетики подекуди змушені тракторами дотягувати службову техніку до місць ремонтів. Тільки за останні півтори доби на Донеччині відновили світло у 97 населених пунктах. Повернули електрику в оселі 129 596 родин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через масштабність ситуації на Донеччину приїхали на допомогу додаткові бригади ДТЕК з Одеси, Дніпра та Київської області.

У відновленнях сьогодні задіяні 67 бригад.

Крім того, в регіоні постійно відбуваються обстріли. За тиждень енергетики ДТЕК відновили світло для понад 40 тисяч родин, знеструмлених через обстріли.