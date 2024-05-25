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Энергетики предупреждают о более длинных отключениях света в Киеве и ряде областей

Фото: в Киеве 25 мая будут длиннее отключение света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Энергетики дают худшие прогнозы потребления электроэнергии для Киева. Графики отключений сегодня будут действовать дольше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко в Facebook и ДТЭК.

"В этот раз "Укрэнерго" для Киева дает корректировку в худшую сторону", - отметил он.

По словам гендиректора Yasno, отключение света в Киеве сегодня, 25 мая, продлится в период с 20:00 до 24:00, что на два часа дольше, чем планировалось.

Покрытие потребностей в столице держится на уровне 80%, что на 7% меньше прогноза.

ДТЭК подтверждает, что графики отключений света в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях будут действовать с 20:00 до 24:00.

Напомним, Министерство энергетики утром 25 мая сообщило, что вечером в Украине возможны отключения света по графикам. Планировалось, что ограничения будут введены с 20:00 до 22:00.

 

Ситуация со светом в Украине

Российские войска за последние месяцы возобновили обстрелы энергетики Украины. Оккупанты нацелились на генерацию. Были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.

Кроме того, "Центрэнерго" потеряло 100% генерации, поскольку уничтожены Трипольская и Харьковская ТЭС в Киевской и Харьковской областях.

Из-за масштабных повреждений в мае в Украине снова ввели отключения света.

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КиевЭлектроэнергияОтключения светаЭнергетики