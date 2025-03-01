Энергетики под руководством Минэнерго обеспечили зиму без существенных отключений, - эксперт

"Страна прошла зиму с минимальными отключениями. Последние стабилизационные графики были 29 декабря 2024 года", - отметил он.

По словам Трохимца, одним из ключевых факторов стала эффективная работа противовоздушной обороны, которая не допустила катастрофических последствий от четырех массированных атак на энергосистему.

"Ни одна из 4 массированных атак не вызвала катастрофических последствий", - подчеркнул он.

Также эксперт подчеркнул, что эффективная подготовка к зиме сыграла решающую роль в стабильной работе энергосистемы.

"Все мероприятия были четко спланированы Министерством энергетики Украины и реализованы энергокомпаниями. В работе оставались все 9 атомных блоков", - отметил Александр Трохимец.

По его словам, благодаря упорной работе энергетиков удалось восстановить значительное количество поврежденных мощностей, которые еще летом казались окончательно утраченными.

"Восстановлено много мощностей, которые еще летом казались навсегда потерянными. Энергетики продемонстрировали высокий профессионализм", - подчеркнул он.

В то же время вице-президент ICC Ukraine отметил, что несмотря на успешное прохождение зимы, энергетическая система Украины остается уязвимой, и необходимо продолжать работу над ее укреплением.

Ранее председатель подкомитета Совета по энергобезопасности Виктория Гриб рассказала, что совместная работа министерства и энергетиков позволила энергосистеме выстоять несмотря на постоянные обстрелы. Украина успешно прошла эту зиму, несмотря на прогнозы различных экспертов, что света зимой не будет по 20 часов в день.