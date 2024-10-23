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Энергетики назвали причину аварийных отключений света в Полтавской области

Фото: стала известна причина аварийных отключений света в Полтавской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Аварийные отключения света в Полтавской области были введены в среду, 23 октября. Ограничения ввели из-за проблем в сетях облэнерго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"По причине проблем в сетях оператора системы распределения (облэнерго) сегодня в 8:30 были введены аварийные отключения электроэнергии в Полтавской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ограничения будут отменены, как только завершатся аварийно-восстановительные работы.

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что 23 октября не планируют вводить графики отключений света. Однако украинцев призывали быть экономными, поскольку сейчас энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян.

 

Ситуация со светом

Российские оккупанты продолжают атаковать украинские объекты энергетики. В этом году в Украине была проведена крупнейшая в истории ремонтная кампания. Известно, что все энергоблоки украинских АЭС подготовили к зиме.

Украинцев предупреждают, что предстоящая зима может быть не легкой. По словам главы правительства, Украина подготовила 12,2 млрд. куб. м газа и 3,1 млн тонн угля на зиму.

Впрочем, МВФ прогнозирует дефицит электроэнергии в Украине более 4 ГВт.

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Полтавская областьУкрэнергоОтключения светаЭнергетики