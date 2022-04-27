RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Енергетики за минулу добу повернули світло 50 тисячам родин у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

Фото: енергетики за минулу добу повернули світло 50 тисячам родин у Київській та Донецькій областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу аварійно-ремонтні бригади повернули світло майже 50 тисячам родин у 26 населених пунктах Київської та Донецької областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

У Київській області повернули світло для 5 085 домівок. Відновлено електропостачання 12 сіл у Вишгородському та Бучанському районах.

Наразі без світла залишаються 38 тисяч домогосподарств у понад 90 населених пунктах.

"27 квітня енергетики ДТЕК планують виконувати роботи з відновлення електропостачання у ще 28 населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів. Також продовжуються роботи з повернення світла за заявками споживачів, що повертаються у свої будинки на звільнених територіях", - повідомили в ДТЕК.

Попри складну ситуацію у Донецькій області, енергетики повернули світло понад 44 тисячам родин в 14 населених пунктів у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.

"Наразі без світла поки що залишаються мешканці 234 населених пунктів у Донецькій області. Активні бойові дії в регіоні продовжуються. Найбільш складні напрямки - Лиманський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький та Великоновосілківський", - повідомили в компанії.

Фахівці компанії приступають до відновлення електропостачання виключно після дозволу Збройних сил України.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕлектроенергіяДТЕК