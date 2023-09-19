Энергетики ДТЭК восстановили подстанцию в Херсоне, подтопленную в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС

Специалисты возобновили работу высоковольтной линии 150 кВ, чтобы подать напряжение в первую очередь на объекты критической инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Херсона, и ввели в работу вышедшую из строя подстанцию из-за подтопления в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Восстанавливать разрушенную из-за нападения российских окупантов электроинфраструктуру Херсона отправились 22 энергетики и 7 единиц техники.

"Энергетики ДТЭК Одесские электросети объединились, чтобы помочь восстановить электросети и оборудование на Херсонщине, вышедшее из строя из-за атак врага. Специалисты компании дважды ездили в командировку в Херсон. Чтобы обеспечить херсонцев водой, возобновили работу высоковольтной линии 150 кВ, ввели в работу абонентскую подстанцию, длительно не работавшую из-за подтопления после подрыва Каховской ГЭС", - сообщили в компании.

В ДТЭК рассказывают, что энергетики работали в сверхсложных условиях под звуки взрывов, ведь враг продолжает обстреливать Херсон с левого берега Днепра.

Во время первой командировки в Херсонскую область специалисты закончили работу на 10 дней раньше запланированной даты - заменили почти три километра поврежденной высоковольтной линии, пролегающей через реку, и разрушенную металлическую опору на железобетонную. Это позволило возобновить работу объектов критической инфраструктуры и обеспечить херсонцев водой.

Напомним, готовясь к зиме, ДТЭК обновил две высоковольтные подстанции в Киеве. Они обеспечивают светом около 200 многоэтажек, более 2,5 тысяч частных домов, школы, детсады, больницы и другие социально важные объекты столицы.