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Енергетики ДТЕК і сапери відновили електропостачання Гостомеля, - голова адміністрації

Фото: енергетики ДТЕК і сапери відновили електропостачання Гостомеля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Енергетики компанії ДТЕК разом з саперами ЗСУ І ДСНС провели неймовірну роботу по відновленню електропостачання Гостомеля і прилеглих населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Гостомельскої селищної військової адміністрації Тараса Думенка.

"Завдяки зусиллям ДТЕК, неймовірним зусиллям, відновлено енергопостачання всіх балансових будинків компанії, і зараз вони активно допомагають у відновленні енергопостачання на тих об’єктах, які знаходяться поза їхнім балансом", - заявив він.

Наразі енергетики проводять роботи на сторонніх мережах, в тому числі на внутрішнтобудинкових.

"Також неймовірну роботу роблять сапери, які оперативно допомогли розмінувати проїзні дороги і місця проживання людей. Звичайно, попереду ще розмінування полів, лісів, ґрунтових доріг, але пороблена неймовірна робота всіма", - зазначив глава Гостомелької військово-цивільної адміністрації.

Нагадаємо, з початку війни енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло для понад 1,6 млн споживачів.

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