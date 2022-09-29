Энергетики в сутки вернули свет для 13 тысяч семей, - ДТЭК

За прошедшие сутки энергетики компании ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет почти для 13 тысяч семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Несмотря на активные обстрелы Донецкой области, энергетика удалось отремонтировать электросети и вернуть свет в 13 населенных пунктах. 3 488 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах снова со светом.

Кроме того, на этой неделе все больше страдает из-за обстрелов Днепропетровщины. В ДТЭК сообщают, что за последние сутки энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для 9113 семей в 3 населенных пунктах Никопольского района, которые были обесточены в результате обстрелов накануне.

Однако ночью враг нанес ракетные удары по Днепровскому району, а также вновь атаковал Зеленодольскую общину, что привело к новым повреждениям линий. Без электроснабжения остается 810 семей в 2 населенных пунктах.

"Аварийные бригады ДТЭК Днепровские электросети делают все возможное, чтобы вернуть свет в кратчайшие сроки. Работы будут проведены, как только наши специалисты получат разрешение на них от ГСЧС и военных", - подчеркивают в ДТЭК.

Ранее в ДТЭК сообщали, что для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры – котельные, школы, садики и медучреждения.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.