RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Энергосообщество призвало НКРЭКУ не унифицировать тариф на распределение электроенергии

Фото: энергетическое сообщество призвало НКРЭКУ отказаться от намерения унифицировать тариф (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Позиция Нацкомиссии по энергетике по отмене дифференциации тарифов в зависимости от напряжения необоснованна, а само намерение непонятно для Энергетического сообщества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письме Секретариата ЕС в НРЭКУ.

В сообществе напомнили, что основополагающий принцип регулирования сетевых тарифов изложен в статье 18 Регламента 2019/943. И он предполагает, что тарифы должны отражать расходы и быть прозрачными.

Энергетическое сообщество напомнило НКРЭКУ, что тарифы на распределение должны отражать расходы, учитывать использование сети распределения пользователями системы, и применяться недискриминационным способом. Кроме того, расходы должны компенсироваться потребителями, которые использовали сеть – с соблюдением принципа каскадирования.

В письме подчеркивается, что согласно статье 18 Регламента 2019/943, регулятор должен учитывать лучшие практики методологии тарифов на передачу и распределение электрической энергии, которые обобщает ACER - Агентство по сотрудничеству регуляторов энергетики. Это агентство дает официальные рекомендации национальным регуляторам, а они, в свою очередь, их соблюдают.

Согласно отчету ACER все страны-члены ЕС (кроме Мальты) имеют тарифы на распределение, дифференцированные по уровням напряжения. Сходной практики придерживаются и страны-члены Энергетического сообщества. Причем количество таких классов обычно превышает три, в то время как в Украине их всего два.

Поэтому Украине следует диверсифицировать систему классификации потребителей по классам напряжения, а не унифицировать тарифную политику, подчеркнули в ЕС.

Как известно, Энергетическое сообщество – это международная организация, членом которой с 2011 года является и Украина. Ключевой целью организации является создание единого панъевропейского энергетического рынка, основанного на правилах и принципах внутреннего энергорынка ЕС, и адаптация странами, не являющимися членами ЕС, европейского законодательства в сфере энергетики.

Напомним, что после назначения нового председателя и членов, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила вернуться к рассмотрению вопроса унификации тарифов на распределение электрической энергии.

Это решение подвергли критике все бизнес-ассоциации Украины: по предварительным оценкам, это решение приведет к увеличению расходов на электроснабжение для крупных потребителей почти на 30 млрд грн. Это, соответственно, приведет к сокращению поступлений в госбюджет на 20 млрд грн., а валютной выручки от экспорта – до 0,5 млрд гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия