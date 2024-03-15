Энергетическое сообщество ожидает от Украины отмены запрета на экспорт газа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Energy Community Артура Лорковского.

"Запрет на экспорт, действующий сейчас, не отвечает законодательству Европейского Союза. Он создает юридические и регуляторные барьеры, нарушает базовые принципы работы стран, входящих в Энергетическое сообщество. Поэтому мы как Секретариат предлагаем и ожидаем работу над дорожной картой отмены этого запрета", - сказал он.

По словам Лорковского, нынешняя ситуация на нашем рынке природного газа также оказывает влияние на энергетическую безопасность других государств. Да, ярким примером является Молдова, которая раньше закупала газ из Украины.

Energy Community пока не применяла никаких юридических процедур в отношении Украины по объективным причинам, связанным с полномасштабной войной. В то же время, глава Энергетического сообщества призывает украинское правительство и всех стейкхолдеров к открытой дискуссии и внедрению изменений.

Среди прочего Лорковский отметил важность возвращения ситуации на рынке на уровень до 24 февраля 2022 года, а также усиленного движения к декарбонизации. По его словам, у Украины большой потенциал в этом направлении.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) готов рассматривать вопрос отмены запрета экспорта природного газа, но требует обоснованных предложений для принятия такого решения.