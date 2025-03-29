Энергетическое перемирие между Украиной и Россией: действительно ли оно работает

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Что произошло с энергетическим перемирием

Договоренности между Украиной, США и Россией означали, что стороны на определенное время будут воздерживаться от ударов по объектам энергетики.

По итогам переговоров в Саудовской Аравии Белый дом опубликовал два заявления. Первое – о результатах встречи экспертных групп США и России. Согласно заявлению, США и Россия договорились "разработать меры" для реализации соглашения Трампа и Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.

Аналогичное положение было и во втором заявлении – после встречи украинской и американской команд. "США и Украина договорились разработать меры по реализации соглашения президента Трампа и президента Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины", – говорится в заявлении.

В заявлении США и России также был пункт о том, что Штаты помогут восстановить доступ России к мировому рынку экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Это касалось уже другого вида перемирия – на море. И впоследствии Россия выкатила целый перечень требований, при которых она якобы согласится не воевать в Черном море, прежде всего – снятие ряда санкций. В общем, история с морским перемирием, похоже, пока стала на паузу – ведь санкции в данном случае должна снимать Европа. А там к этому нет никакого энтузиазма. К тому же и сама идея морского перемирия имеет не так много смысла сама по себе – ведь и без него масштабные боевые действия в Черном море давно не ведутся.

Что же касается энергетики, то масштаб российских атак в течение 18-26 марта (после разговора Трампа и Путина) действительно уменьшился. Удары по отдельным объектам продолжались и в это время, но совсем не такими большими волнами, как, скажем, в декабре или январе. Украина же после переговоров в Эр-Рияде тоже не наносила удары по российской энергетике, хотя агрессоры постоянно пытались ее в этом обвинить.

Такое положение дел сохранялось до 27 марта, когда Россия нанесла мощный удар по Херсону. А в ночь на 28 марта страна-агрессор атаковала объекты нефтегазовой промышленности в Полтаве. Тогда же Зеленский заявил, что обстрел Херсона – это четкое нарушение энергетического перемирия.

Москва взамен и в дальнейшем обвиняет Украину в ударах по российской энергетике. В частности, минобороны РФ заявляло, что украинские войска атаковали газоизмерительную станцию в Судже.

На брифинге 28 марта Зеленский сообщил, что механизм мониторинга за соблюдением энергетического перемирия еще не разработан. Его должны были наработать США при участии третьих стран. По его словам, на нарушение договоренностей должны отреагировать США. Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову передать в Вашингтон все необходимые доказательства.

"Пока нет третьих стран, которые будут отвечать за мониторинг, для нас контактер – Соединенные Штаты Америки. Я попросил Умерова, он возьмет от ГСЧС, от министра внутренних дел, всю информацию от энергетиков, от нашей противовоздушной обороны, от всех – и прокомментирует это американской стороне", – сообщил Зеленский.

Вместе с тем, нет четкого ответа на ключевой вопрос: считает ли Украина после российских ударов свободной от обязательств не бить по энергетике России и соблюдать режим прекращения огня. Учитывая апелляции к американцам, похоже, ввязываться в новый раунд обмена мощными ударами по энергетике Украина пока не планирует.

Кроме того, позиции Украины и России относительно даты начала, соответственно, и завершения энергетического перемирия различаются. Россия считает, что оно началось с 18 марта – когда состоялся разговор Трампа и Путина. Украина настаивает, что прекращение огня стартовало 25 марта, когда завершились технические переговоры в Саудовской Аравии.

Почему Россия ударила по энергетике

России сейчас не нужны любые мирные процессы, потому что в Кремле считают, что имеют время и возможности, чтобы улучшить свои позиции, сказал РБК-Украина политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной.

"Так это или нет, это покажет время, но они (россияне - ред.) в этом уверены. Об этом свидетельствует риторика Путина, который все чаще появляется в униформе. Раньше он ее не надевал, а теперь он там и в Курске вроде был, и на подводной лодке он там что-то рассказывает о нелегитимности украинской власти. Это все о затягивании", – сказал Лесной.

По его словам, контакты, которые происходили в Саудовской Аравии и в телефонном режиме – это пока консультации перед большими переговорами. Однако в ближайшей перспективе они маловероятны, потому что со стороны РФ нет реального конструктива. То, что для встречи на высоком политическом уровне еще рано, признал и госсекретарь США Марко Рубио.

Рабочие на разрушенной теплоэлектростанции (фото: Getty Images)

"РФ использует старый метод: то они не говорят нет, но и не говорят да, или демонстрируют какую-то "полупозицию", которую потом разрушают, потом снова ставят другие условия, и так до тех пор, пока они достигнут своего результата. Они сейчас хотят не мира, а обмануть Трампа, чтобы он ослабил санкции", – отметил изданию Лесной.

В этой ситуации от США не следует ожидать решительных действий, сказал YouTube-каналу РБК-Украина политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий.

"Пока не будет прекращения огня Трамп, как уж на сковородке, будет прыгать и говорить: давайте что до конца дожмем, давайте еще потерпим. Потому что это же бьют по Украине, а не по Соединенным Штатам Америки. И им в этом плане комфортно. И поэтому россияне этим пользуются", – сказал Городницкий.

Вместе с тем, по мнению эксперта, Трамп понемногу начинает понимать, что Россия им манипулирует. "Трамп сам уже, мне кажется, не верит в это (достижение перемирия до 100 дней своего президентства - ред.). И с каждыми переговорами он видит, что его вводят за нос. Он наконец начинает прозревать, он начинает понимать, что вопрос здесь не в Украине", – подчеркнул он.

Поэтому США нужно как минимум разрабатывать "план Б". Ведь если дипломатические усилия Трампа провалятся, то это будет означать конец США как гегемона в мире.

Договоренность о перемирии – как это было

Перемирию предшествовали несколько раундов переговоров в Саудовской Аравии и телефонные разговоры на уровне лидеров государств. В середине марта украинская и американская команда встречались в городе Джидда, где Украина поддержала предложение США о полном 30-дневном перемирии. Однако Россия высказала ряд предостережений. После этого состоялись разговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В итоге, стороны вышли лишь на ограниченное перемирие энергетическое и морское.

Финализировали детали 23-25 марта на техническом уровне в саудовском Эр-Рияде. Украинская и российская делегации не встречались напрямую. Они находились в разных комнатах, но между ними посредником выступали США.

Также Россия на переговорах в Эр-Рияде не захотела обсуждать прекращение ударов по гражданской инфраструктуре, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква. По его словам, российская делегация заявила, что не имеет соответствующего мандата.

В то же время представитель МИД Украины Георгий Тихий 27 марта заявил, что ожидаются новые раунды переговоров с участием Украины, США и России. Однако, конкретные даты пока не известны. Вероятно, в США до сих пор прорабатывается стратегия дальнейших переговоров. А ситуация с энергетическим перемирием по состоянию на сейчас зависла в воздухе.