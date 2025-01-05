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Энергетическая устойчивость для бизнеса: как в Украине бесплатно получить генератор

Воскресенье 05 января 2025 23:21
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Энергетическая устойчивость для бизнеса: как в Украине бесплатно получить генератор Иллюстративное фото: как в Украине бесплатно получить генератор (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине малый и средний бизнес является основой экономики. Именно поэтому была запущена программа "Энергетическая устойчивость для бизнеса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифры.

Чтобы предприятия продолжали работать во время блэкаутов "Дія.Бізнес" вместе с международными партнерами запускает программу "Энергетическая устойчивость для бизнеса".

"60 предпринимателей из южных и восточных регионов получат энергетические наборы, в которые входят зарядная станция, генератор и повербанк", - говорится в сообщении.

Кто может податься на программу

Предприниматели, которые не прекращали работу последние три месяца и не имеют признаков банкротства, из таких областей:

  • Харьковская;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Херсонская.

Заявку может подать действующий бизнес - предпринимательская деятельность не прекращалась в течение последних 3 месяцев. Также должны отсутствовать признаки банкротства или ликвидации.

Заявку необходимо успеть подать до 9 января.

Ранее мы писали о том, что "Дія" упрощает процесс покупки автомобилей, позволяя оформлять сделки непосредственно через приложение.

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