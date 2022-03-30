Йому ордени від Росії дорожчі: Кулеба про звинувачення від голови МЗС Угорщини

Що сталося?

Сійярто публічно звинуватив уряд України у, нібито, спробі вплинути на парламентські вибори Угорщини, які відбудуться цієї неділі. За його словами, Кулеба телефонував послу України, аби проконсультувати його щодо "можливостей впливу на результати виборів".

Голова МЗС Угорщини не надав жодних деталей й навіть не пояснив звідки у нього є дані щодо змісту телефонної розмови.

Як відреагував Кулеба?

"На відміну від поведінки Угорщини в Україні, ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Угорщини, тим більше напередодні виборів. Прикро бачити, як заради короткострокової передвиборчої вигоди міністр Сійярто готовий вигадувати нісенітниці та руйнувати наші з ним відносини, які ми так довго вибудовували", - заявив Кулеба.

Голова МЗС України відзначив, що Сійярто, ймовірно, цінніші ордени від російського колеги Лаврова, ніж відносини з нашою країною.