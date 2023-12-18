Йеменские хуситы атаковали еще одно судно в Красном море

В Красном море йеменские хуситы совершили еще одно нападение на иностранное судно. В этот раз атаке подвергся танкер под флагом Каймановых островов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Представитель американского военного ведомства сообщил, что нападение на танкер Swan Atlantic, перевозящий химикаты и нефтепродукты, стало последним в серии нападений на суда в Красном море и его стратегически важном Баб-эль-Мандебском проливе.

Ответственность за нападения взяли на себя поддерживаемые Ираном повстанцы Хути в Йемене, которые утверждают, что их целью являются суда, связанные с Израилем, в поддержку палестинских боевиков.

По словам представителя США, судно было атаковано несколькими снарядами около 9 часов утра по местному времени.

Американский военный корабль USS Carney, обеспечивающий безопасность судов в этом районе, отреагировал на инцидент, сказал чиновник, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить нападение.

Британское военное управление United Kingdom Maritime Trade Operations, которое следит за морскими путями на Ближнем Востоке, также сообщило об инциденте в Баб-эль-Мандебском проливе, недалеко от йеменского порта Моха, и предупредило суда в этом районе о необходимости соблюдать осторожность.

В сообщении говорится о "возможном взрыве в воде" примерно в 2 морских милях от судна.

Атаки хуситов на торговые суда в Красном море

С ноября этого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, которые якобы имеют связи с Израилем.

Британский эсминец 16 декабря сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

В начале прошлой недели крылатая ракета наземного базирования хуситов поразила коммерческий танкер Strinda. Судно было серьезно повреждено, на его борту возник пожар. Корабль под флагом Норвегии перевозил растительное масло и биотопливо из Малайзии в Венецию.

Ранее хуситы сбили у побережья Йемена американский военный беспилотник MQ-9.

Помимо этого Соединенные Штаты заявили, что рассматривают возможность нанесения удара по хуситам из-за атак на торговые суда.

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