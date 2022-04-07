Ембарго на російську нафту введуть, питання - ціною скількох життів українців, - Зеленський

"Сьогодні західні держави оголосили про новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Блокуються новітні інвестиції в Росію, використовуються системні обмеження проти декількох великих банків, додаються також і персональні санкції. Цей пакет виглядає ефектно. Але його навряд чи можна назвати порівнянним тому злу, яке світ побачив у Бучі, Маріуполі, Харкові, в спробі Росії почати новий глобальний кривавий наступ на Донбасі", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що Україна продовжує наполягати на повному блокуванні всієї російської банківської системи від міжнародних фінансів. Також продовжимо наполягати на відмові цивілізованого світу від російської нафти. Саме нафтовий експорт - одна з основ російської агресивності і одна з основ того, що керівництво Російської Федерації може дозволити собі ставитися несерйозно до переговорів про припинення війни і про звільнення українських територій.

Президент України підкреслив, що ембарго на постачання російської нафти все одно буде застосовано. Питання тільки в тому, скільки ще українців і українок російські військові встигнуть вбити за цей час.

Зеленський також заявив: "Якщо не буде дійсно болючого пакету санкцій проти Росії і якщо не буде реально необхідного нам постачання зброєю, щодо якого ми зверталися багато разів, то це буде розглядатися Росією як дозвіл йти далі, наступати, почати нову криваву хвилю в Донбасі".