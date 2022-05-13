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єМалятко повертається в онлайн. Замовити послугу знову можна на порталі "Дія"

Фото: Дія (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Ви знову можете отримати необхідні послуги з комплексу єМалятко онлайн. Портал "Дія" відновлює роботу послуги в режимі онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення в "Дія".

Якщо у вас є медичний висновок про народження, переходьте на портал та заповнюйте заяву.

Які саме послуги доступні в єМалятко:

  • замовлення свідоцтва про народження,
  • присвоєння дитині УНЗР,
  • присвоєння дитині РНОКПП (картка платника податків),
  • допомога при народженні,
  • допомога на дитину з багатодітної сім'ї,
  • грошова компенсація за пакунок малюка,
  • внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів.

Крім медичного висновку про народження, знадобиться ще електронний підпис одного або обох батьків.

Якщо у вас медичне свідоцтво про народження форми 103/о або інша довідка, то зверніться до будь-якого відділу реєстрації цивільних актів (ДРАЦС) та зареєструйте дитину офлайн.

Нагадаємо, в Україні працюють програми для підтримки вимушених переселенців. Одна з таких програм - виплати для роботодавців, які офіційно працевлаштують людину зі статусом ВПО. Такі роботодавці отримуватимуть від держави 6500 гривень.

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