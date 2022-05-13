єМалятко повертається в онлайн. Замовити послугу знову можна на порталі "Дія"

Ви знову можете отримати необхідні послуги з комплексу єМалятко онлайн. Портал "Дія" відновлює роботу послуги в режимі онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення в "Дія".
Якщо у вас є медичний висновок про народження, переходьте на портал та заповнюйте заяву.
Які саме послуги доступні в єМалятко:
Крім медичного висновку про народження, знадобиться ще електронний підпис одного або обох батьків.
Якщо у вас медичне свідоцтво про народження форми 103/о або інша довідка, то зверніться до будь-якого відділу реєстрації цивільних актів (ДРАЦС) та зареєструйте дитину офлайн.
Нагадаємо, в Україні працюють програми для підтримки вимушених переселенців. Одна з таких програм - виплати для роботодавців, які офіційно працевлаштують людину зі статусом ВПО. Такі роботодавці отримуватимуть від держави 6500 гривень.
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