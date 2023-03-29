Йеллен навала поддержку Украины примером эффективности помощи США

Предлагаемые администрацией президента США Джо Байдена расходы на международную помощь и инвестиционные программы, примером которых является поддержка Украины, укрепят лидерство Вашингтона за рубежом и продвинут интересы безопасности США.
Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Возможно, нет места, где наше влияние ощущалось бы так остро, как в Киеве", - говорится в заявлении Йеллен, подготовленном для выступления в Конгрессе США.
Йеллен отметила, что во время поездки в Украину в прошлом месяце она лично узнала о том, как работа коалиции "позволила Украине защитить себя от жестокого и незаконного нападения со стороны России".
В той поездке Йеллен встретилась с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Она также посетила учителей и администраторов в школе, пострадавшей от ракетного удара в первый месяц войны. Их заработная плата финансируется за счет прямой бюджетной помощи США.
Йеллен подвергла резкой критике Китай, заявив, что запрос администрации на 2,3 миллиарда долларов для Всемирного банка и других многосторонних банков развития предоставит развивающимся странам "устойчивую, высококачественную альтернативу непрозрачным источникам финансирования".
Китай является крупнейшим кредитором развивающегося мира, но его критикуют за отказ принять участие в соглашениях о списании долгов для нескольких стран и за отсутствие прозрачности в условиях его кредитования.
Йеллен также сказала, что ожидает, что кандидат президента Джо Байдена на пост главы Всемирного банка, бывший главный исполнительный директор Mastercard Аджай Банга, победит на выборах главы банка.
Напомним, в конце февраля министр финансов США Джанет Йеллен побывала в Украине с рабочим визитом и встретилась с президентом Владимиром Зеленским.
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