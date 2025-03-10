Спецподразделение БПЛА "Lasar's Group" объявило набор на новые вакансии

Спецподразделение открыло следующие вакансии:

Операторы FPV-дронов, ударных БПЛА, систем РЭР, аэроразведчики

Инструкторы для обучения новых операторов

Специалисты по РЭР, аналитики, инженеры, техники, операторы БпАК различных типов

Водители, автослесари

Подразделение также обеспечивает максимально простой путь постановки на воинский учет и зачисления (мобилизация в спецподразделение напрямую, а не через ТЦК). Также в подразделении гарантируются: полное обеспечение, качественная подготовка, постоянные технологические усовершенствования.

Преимущества службы в "Lasar's Group":

- Передовые технологии и лучшее оснащение

- Интенсивную подготовку от опытных операторов

- Работу в эффективном и мотивированном подразделении - лидера по уничтожению оккупантов и вражеской техники

Требования:

- Возраст - от 18 до 35 лет.

- Высокая мотивация и стремление достичь успеха в выполнении поставленных задач.

- Способность и желание учиться новому.

- Пригодность к военной службе, отсутствие критических проблем со здоровьем, которые могут повлиять на выполнение задач;

- Готовность выполнять задачи в зоне боевых действий;

- Опыт работы с БПЛА будет преимуществом, но не является обязательным;

- Умение работать с комп.техникой и электронными устройствами;

Условия:

- Официальная мобилизация или служба по контракту;

- Денежное обеспечение: до 130 тысяч гривен в месяц, в зависимости от поставленных задач и места прохождения службы;

- Возможность работать с современным оборудованием и технологиями, обучение и повышение квалификации;

- Вещевое и имущественное обеспечение, в т.ч. обеспечение средствами индивидуальной защиты;

- Техническое обеспечение - современные БпЛА, компьютерная техника и все необходимое для выполнения задач;

- Официальный ежегодный отпуск, отпуск по семейным обстоятельствам, своевременное получение статуса участника боевых действий и другие социальные гарантии согласно действующему законодательству Украины.

Процесс оформления максимально прост.

Приобщиться к подразделению можно, заполнив анкету и пройдя собеседование. Более простой путь - переходи по QR-коду.

Контакты подразделения:

+38 095 618 51 01 (WhatsApp)

drone.peremoga@gmail.com

"Если давно думали стать оператором дронов - это хорошая возможность присоединиться к проверенной команде спецподразделения "Lasar's Group". Только современное оборудование! Только лучшая подготовка! Только те, кто действительно готов побеждать! Готов действовать? Заполняй анкету сейчас", - отметили представители "Lasar's Group".