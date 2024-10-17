Элитный клуб Польши неожиданно создал украинский тандем

25-летний украинец успел сыграть в сезоне 2024/25 пять матчей в составе другого клуба польского первенства - "Подгале". В них он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

О причинах внезапного перехода из одной команды в другую не сообщается. Известно лишь, что Денискин составит в "Энергии" атакующий тандем с еще одним форвардом "сине-желтых" Алексеем Вороной, присоединившимся к команде ранее.

Для Денискина текущий сезон уже четвёртый в Польше. В предыдущих двух украинец защищал цвета "Унии" из Освенцима. В прошлом сезоне он помог команде впервые за 20 лет стать чемпионом страны. Показав при этом отличный бомбардирский результат: 20 шайб и 34 передачи в 57 поединках.

До переезда в Экстралигу форвард играл в Украине за "Донбасс" и "Кременчуг". А легионерский путь начал в Румынии, где защищал цвета "Стяуа".

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В высшем дивизионе местного чемпионата выступает семь украинских игроков. Самое большое представительство в "Заглембе" из Сосновца. За команду еще с прошлого сезона играют нападающий Никита Буценко и защитник Виталий Андрейкив . А летом к ним присоединился форвард Илья Коренчук .

В "Подгале" из Нового Торга, где начал сезон Денискин, действует наш защитник Филипп Пангелов-Юлдашев . Второй год подряд в составе "Катовице" проводит нападающий Михаил Ковальчук . А об "Энергии" с Денискиным и Вороной мы уже упоминали.

Интересный факт: в прошлом сезоне в каждом клубе-призере чемпионата Польши выступали наши игроки. Коренчук из "Тихи" завоевал "бронзу", Ковальчук в составе "Катовице" стал серебряным призером. А Денискин с "Унией" забрал "золото".