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"Електроважмаш" оновлюватиме електростанції Іраку на 50 млн доларів

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 26 березня, ДП "Електроважмаш" уклав меморандум про співпрацю про участь у реалізації програми оновлення електростанцій Іраку. Загальний обсяг програми, що реалізується за підтримки США, становитиме $1,2 млрд.

Про це йдеться у прес-релізі, опублікованому на офіційній сторінці "Електроважмашу".

Угода про постачання силових агрегатів українського виробництва розрахована на 3 роки та реалізується в рамках програми США.

"Меморандум передбачає співпрацю у проектуванні та виробництві агрегатів для електростанцій Іраку загальною потужністю 1300 МВт. Невдовзі буде затверджено робочий план для підписання контракту на суму понад $50 млн на 3 роки. Це великий проєкт, який має міжнародне значення для нашого підприємства та всієї України”, - прокоментував в.о. генерального директора ДП “Електроважмаш” Віктор Бусько.

Перемовини про укладання угоди між харківським "Електроважмашом" та чеською компанією, що виступає підрядником проекту, тривали кілька місяців. Угода є складовою великої програми з модернізації та фінансового оздоровлення підприємства.

Під час укладання меморандуму сторони домовились про створення робочої групи для узгодження технічних деталей програми та підписання остаточного контракту.

Нагадаємо, "Електроважмаш" - українське підприємство з проектування та виробництва силових агрегатів для електростанцій. Нині завод перебуває під управлінням Фонду державного майна України.

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