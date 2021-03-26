"Електроважмаш" оновлюватиме електростанції Іраку на 50 млн доларів

У п'ятницю, 26 березня, ДП "Електроважмаш" уклав меморандум про співпрацю про участь у реалізації програми оновлення електростанцій Іраку. Загальний обсяг програми, що реалізується за підтримки США, становитиме $1,2 млрд.

Про це йдеться у прес-релізі , опублікованому на офіційній сторінці "Електроважмашу".

Угода про постачання силових агрегатів українського виробництва розрахована на 3 роки та реалізується в рамках програми США.

"Меморандум передбачає співпрацю у проектуванні та виробництві агрегатів для електростанцій Іраку загальною потужністю 1300 МВт. Невдовзі буде затверджено робочий план для підписання контракту на суму понад $50 млн на 3 роки. Це великий проєкт, який має міжнародне значення для нашого підприємства та всієї України”, - прокоментував в.о. генерального директора ДП “Електроважмаш” Віктор Бусько.

Перемовини про укладання угоди між харківським "Електроважмашом" та чеською компанією, що виступає підрядником проекту, тривали кілька місяців. Угода є складовою великої програми з модернізації та фінансового оздоровлення підприємства.

Під час укладання меморандуму сторони домовились про створення робочої групи для узгодження технічних деталей програми та підписання остаточного контракту.