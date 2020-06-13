"Електроважмаш" втратив 65% обсягів виробництва, і наближається до банкрутства

Завод "Електроважмаш" втратив 65% обсягів виробництва і зриває строки поставок продукції, в результаті чого наближається до банкрутства. Співробітники отримують заробітну плату із затримкою до двох місяців і звільняються.

Про це свідчать дані управлінської звітності підприємства повідомляє Delo.ua.

За підсумками першого кварталу 2020 року випуск готової продукції на заводі "Електроважмаш" склав лише 160 млн грн, що на 65% менше в порівнянні з показниками аналогічного періоду 2019 року. Задекларований збиток першого кварталу - 133 млн грн.

Як свідчать дані Youcontrol, зараз вперше за багато років у заводу утворився і в останні місяці лише збільшується податковий борг. Кредиторська заборгованість заводу "Електроважмаш" перевищила 650 млн грн, а прострочена заборгованість перед банками-кредиторами - 500 млн грн.

Прострочена заборгованість по заробітній платі на заводі за квітень-травень 2020 року досягає 34,2 млн грн.

Також завод отримував попередження від енергопостачальної компанії про відключення від електромереж за борги. За даними видання, її модернізацію генеруючих потужностей фінансує ЄБРР, і на сьогодні прострочення поставок обладнання сягає 4 місяців, що загрожує заводу багатомільйонними фінансовими санкціями і недоодержанням грошових коштів від виконання раніше укладених контрактів.

За оцінками експертів, при нинішньому стані речей завод "Електроважмаш" може зупинитися в найближчі 4-5 місяців, тобто ще до початку приватизаційних процесів.

Нагадаємо, раніше голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер звертався з листом до президента України Володимира Зеленського прем'єр-міністра Олексія Гончаруку та голови Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка з проханням втрутитися в ситуацію, що загрожує зупинкою одного з найбільших підприємств Харкова.

Завод "Електроважмаш" спеціалізується на виробництві гідро- і турбогенераторів для ТЕС і АЕС, електродвигунів для приводів прокатних станів, шахтних підйомників, тягового електрообладнання для залізничного і міського транспорту.

У жовтні 2019 року Міністерство розвитку економіки і торгівлі передало завод "Електроважмаш" Фонду держмайна для підготовки до приватизації.

Голова ФДМ заявляв, що підприємство може бути продане в першій половині 2020 року і дасть старт "великій приватизації". Згодом Дмитро Сенниченко сказав, що приватизація "Електроважмашу" потребує більше часу.

З кінця листопада 2019 року заводом керує в.о. генерального директора Віктор Бусько.