RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Електроважмаш" отримає 340 млн грн від "Укргідроенерго" за два місяці

Автор: РБК-Україна

Протягом двох місяців завод "Електроважмаш" отримає 340 млн гривень індексації за контрактами про постачання продукції для "Укргідроенерго" у 2018-2020 роках. Відповідна сума та документи вже узгоджені на рівні керівництва підприємств.

Про це повідомили у Фонді державного майна України.

"Протягом наступних двох місяців підприємство повинно отримати приблизно 340 млн грн від індексації за контрактами на поставку продукції "Укргідроенерго" у 2018-2020 роках. Така індексація була передбачена у відповідних контрактах, але раніше не виплачувалася", - відзначили у ФДМ.

Відзначається, що відповідна сума та підтвердні документи вже узгоджені на рівні менеджменту двох підприємств і знаходяться на фінальному затвердженні в ЄБРР як основної кредитної організації.

Європейський банк реконструкції і розвитку фінансує програму оновлення українських гідроелектростанцій спільно з Європейським інвестиційним банком. За контрактами харківські "Електроважмаш" і "Турбоатом" виробляють різне обладнання для "Укргідроенерго".

Нещодавно на Канівській ГЕС був успішно введений в роботу новий агрегат виробництва "Електроважмаш" вартістю 50 млн грн.

Разом з тим ЕТМ вперше за 5 років проходить сертифікацію "Укрзалізниці" для участі в програмах модернізації та оновлення рухомих складів.

Нагадаємо, спеціалізацією ДП "Електроважмаш" є виробництво генераторів для АЕС, ТЕС, ГЕС, електродвигунів для транспорту і промисловості. Крім українських електростанцій, генератори виробництва "Електроважмашу" використовуються на електростанціях у країнах СНД і ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Электротяжмашдолг
Читайте також
"Електроважмаш" повністю погасив борги по заробітній платі
Співробітники "Електроважмашу" перекрили центральний проспект в Харкові через затримки по зарплаті
Прогноз погоди