"Електроважмаш" отримає 340 млн грн від "Укргідроенерго" за два місяці

Протягом двох місяців завод "Електроважмаш" отримає 340 млн гривень індексації за контрактами про постачання продукції для "Укргідроенерго" у 2018-2020 роках. Відповідна сума та документи вже узгоджені на рівні керівництва підприємств.
Про це повідомили у Фонді державного майна України.
"Протягом наступних двох місяців підприємство повинно отримати приблизно 340 млн грн від індексації за контрактами на поставку продукції "Укргідроенерго" у 2018-2020 роках. Така індексація була передбачена у відповідних контрактах, але раніше не виплачувалася", - відзначили у ФДМ.
Відзначається, що відповідна сума та підтвердні документи вже узгоджені на рівні менеджменту двох підприємств і знаходяться на фінальному затвердженні в ЄБРР як основної кредитної організації.
Європейський банк реконструкції і розвитку фінансує програму оновлення українських гідроелектростанцій спільно з Європейським інвестиційним банком. За контрактами харківські "Електроважмаш" і "Турбоатом" виробляють різне обладнання для "Укргідроенерго".
Нещодавно на Канівській ГЕС був успішно введений в роботу новий агрегат виробництва "Електроважмаш" вартістю 50 млн грн.
Разом з тим ЕТМ вперше за 5 років проходить сертифікацію "Укрзалізниці" для участі в програмах модернізації та оновлення рухомих складів.
Нагадаємо, спеціалізацією ДП "Електроважмаш" є виробництво генераторів для АЕС, ТЕС, ГЕС, електродвигунів для транспорту і промисловості. Крім українських електростанцій, генератори виробництва "Електроважмашу" використовуються на електростанціях у країнах СНД і ЄС.