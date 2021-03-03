"Електроважмаш" отримає 340 млн грн від "Укргідроенерго" за два місяці

"Протягом наступних двох місяців підприємство повинно отримати приблизно 340 млн грн від індексації за контрактами на поставку продукції "Укргідроенерго" у 2018-2020 роках. Така індексація була передбачена у відповідних контрактах, але раніше не виплачувалася", - відзначили у ФДМ.

Відзначається, що відповідна сума та підтвердні документи вже узгоджені на рівні менеджменту двох підприємств і знаходяться на фінальному затвердженні в ЄБРР як основної кредитної організації.

Європейський банк реконструкції і розвитку фінансує програму оновлення українських гідроелектростанцій спільно з Європейським інвестиційним банком. За контрактами харківські "Електроважмаш" і "Турбоатом" виробляють різне обладнання для "Укргідроенерго".

Нещодавно на Канівській ГЕС був успішно введений в роботу новий агрегат виробництва "Електроважмаш" вартістю 50 млн грн.

Разом з тим ЕТМ вперше за 5 років проходить сертифікацію "Укрзалізниці" для участі в програмах модернізації та оновлення рухомих складів.