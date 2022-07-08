Електропостачання Донецької області під загрозою через блокування рахунків місцевих електромереж
Міністерство юстиції заблокувало рахунки "ДТЕК Донецькі електромережі", що поставило під загрозу можливість для енергетиків ремонтувати пошкоджені окупантами електромережі області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадську спілку "Розумні електромережі України", яка об’єднує 14 операторів системи розподілу в Україні.
Причиною блокування рахунків вказана заборгованість перед ДП "Енергоринок" котра була сформована ще у 2014 році через перше вторгнення росіян в Україну.
"За минулі 8 років державні органи не знайшли раціонального вирішення боргової проблеми. На жаль, через арешт рахунків, може зупинитися підприємство, яке забезпечує електроенергією Донецьку область, де наразі точаться найзапекліші бої", - зазначають в спілці.
Наразі компанія не зможе забезпечувати роботу своїх фахівців та закуповувати критично необхідні матеріали.
У спілці вважають, що дії Мін’юсту непродумані, тому що без світла лишаються звичайні мешканці області, а також військові, котрі боронять область.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у червні енергетикам попри обстріли вдалось повернути світло понад 700 тисячам родин у Донецькій області.