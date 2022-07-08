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Електропостачання Донецької області під загрозою через блокування рахунків місцевих електромереж

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П'ятниця 08 липня 2022 16:35
Електропостачання Донецької області під загрозою через блокування рахунків місцевих електромереж Фото: електропостачання Донецької області під загрозою через блокування рахунків місцевих електромереж (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Міністерство юстиції заблокувало рахунки "ДТЕК Донецькі електромережі", що поставило під загрозу можливість для енергетиків ремонтувати пошкоджені окупантами електромережі області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадську спілку "Розумні електромережі України", яка об’єднує 14 операторів системи розподілу в Україні.

Причиною блокування рахунків вказана заборгованість перед ДП "Енергоринок" котра була сформована ще у 2014 році через перше вторгнення росіян в Україну.

"За минулі 8 років державні органи не знайшли раціонального вирішення боргової проблеми. На жаль, через арешт рахунків, може зупинитися підприємство, яке забезпечує електроенергією Донецьку область, де наразі точаться найзапекліші бої", - зазначають в спілці.

Наразі компанія не зможе забезпечувати роботу своїх фахівців та закуповувати критично необхідні матеріали.

У спілці вважають, що дії Мін’юсту непродумані, тому що без світла лишаються звичайні мешканці області, а також військові, котрі боронять область.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у червні енергетикам попри обстріли вдалось повернути світло понад 700 тисячам родин у Донецькій області.

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Донецька область
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