Электросамокаты по тротуарам и пешеходным дорожкам: планируют ли изменять законодательство по ним

По ее словам, еще в феврале 2023 года парламент принял законопроект №8172, которым признал электросамокаты и моноколеса транспортными средствами. Следовательно, их водителям запретили ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам - только по обочине дороги. Но для того чтобы это в конце концов произошло, законодательство нужно детализировать - так, чтобы пользование этим транспортным средством стало безопасным и для водителей электросамокатов, так и для водителей других транспортных средств и пешеходов.

"Принятый в феврале 2023 года закон изменяет общее законодательство - "О дорожном движении", но пока не создано согласованное специфическое. В частности, нужны изменения в ПДД. Следует учитывать, что появление эффективного, решающего правила всех взаимоотношений между водителями электросамокатов, пешеходов и водителей других видов транспорта – процесс длительный", - отметила Шуляк.

По ее словам, даже в странах ЕС, к которым этот тренд пришел несколько раньше, далеко не сразу разработали понятные и четкие правила. Украина в этом плане - не уникальна, поэтому все, конечно, стремятся идти в направлении усовершенствования "электросамокатных" правил - комфортных и понятных для всех.

"Поэтому считаю, что следующим шагом для нас должна стать как раз разработка более детальных правил передвижения и безопасности", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что, к сожалению, очень большое количество пользователей электросамокатов до сих пор считает себя пешеходами, не водителями транспортного средства, которое должно передвигаться там, где и другие транспортные средства, а не по тротуару. Зато некоторые из них с правилами знакомы, то есть четко осознают, что он - полноценный участник дорожного движения, а не пешеход. Следовательно, он должен передвигаться электросамокатом по краю автомобильной дороги, а не по тротуару.

"Но передвигаться по дороге в окружении автомобилей опасно, поэтому иногда такие водители выбирают штраф за проезд по тротуару вместо травмирования из-за ДТП на дороге. А уже во время езды по тротуару из-за них страдают пешеходы - в последние годы постоянно фиксируются десятки таких ДТП как наезды на пешеходов и их травмирование", – сообщила Шуляк.

По ее мнению, решение этой задачи должно быть комплексным, и здесь должны быть задействованы как игроки рынка (операторы услуги проката электросамокатов), так и органы местного самоуправления, а также законотворцы, задача которых – доработать необходимое эффективное законодательство.

Кроме того, следует формировать культуру взаимодействия, создавать правила и инфраструктуру для того, чтобы этот транспорт был не только быстрым и комфортным для тех, кто им пользуется, но и безопасным. Поэтому важна совместная работа законодательной власти, ОМС и игроков рынка и разработка по ее результатам совместных решений.

"Первый шаг в законодательстве мы уже сделали, но я признаю, что этого мало, поэтому мы будем и дальше совершенствовать и правила, и ответственность за их нарушение. Мы должны решить эту проблему, потому что она сейчас стоит остро. Мы должны сделать городское пространство комфортным для всех, поэтому будем искать решения совместно", - резюмировала парламентария.